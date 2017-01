Appel public de candidatures au Fonds de solidarité FTQ

13-01-2017 | 15h29

Le Fonds de solidarité FTQ lance un appel public de candidatures afin de combler quatre sièges d'administrateur au sein de son conseil d'administration.

C'est le 6 février prochain que l'organisation commencera à recevoir ces candidatures issues du public, et ce, jusqu'au 31 mars, 16 h.

Lors de la prochaine assemblée générale annuelle du Fonds de solidarité FTQ, qui se déroulera l'automne prochain, 11 des 19 membres du conseil d'administration seront élus pour un mandat d'un an, soit sept personnes indépendantes recommandées par le comité de gouvernance et d'éthique ainsi que quatre personnes à partir des candidatures provenant du public.

Sept administrateurs seront pour leur part nommés par le Conseil général de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec pour siéger aux côtés du président et chef de la direction du Fonds, Gaétan Morin.

Des critères d'éligibilité

Pour ce qui est des quatre membres du public, les candidats doivent être âgés de 18 ans et plus et répondre à une série de critères d'éligibilité, dont être des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ, avoir été engagé dans le milieu socio-économique et ne jamais avoir été reconnu coupable d'une infraction de nature économique.

Le formulaire de candidature est disponible en ligne sur le site du Fonds de solidarité FTQ, qui a déclaré un actif de 12,2 milliards $ au 30 novembre 2016, pour un rendement de 7,5 % au cours des 12 mois précédents.

Partenaire de 2600 entreprises, le Fonds de solidarité FTQ contribue à créer ou à maintenir 187 000 emplois. Il compte 618 000 actionnaires-épargnants.