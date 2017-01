Fondation Montréal inc. amasse 8 M$ pour aider la relève en affaires

12-01-2017 | 12h19

Les dons accumulés lors de cette campagne qui vient de prendre fin permettront d'aider plus de 500 entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans à démarrer leur entreprise sur l'île de Montréal.

Ce projet permettra de créer plus de 1500 emplois et de générer des investissements de 30 millions $, indique Fondation Montréal inc.

«Les gens d'affaires contribuent par leurs dons à la réussite de la génération montante, ces jeunes entrepreneurs sont à la source de notre prospérité collective», a déclaré Lucien Bouchard, président du conseil d'administration de la Fondation dans un communiqué jeudi.

Des bourses nominatives créées pour les donateurs de 150 000 $ et plus seront remises annuellement lors du Rendez-vous Montréal inc.

Un groupe de 10 entrepreneurs chevronnés appelé les Anges Montréal inc. et créé par Mitch Garber rencontrera certains lauréats pour les conseiller et éventuellement investir dans leur projet.

De plus, huit cabinets d'avocats et de comptables ont indiqué qu'ils offriront des services professionnels bénévoles pendant cinq ans. Quelque 400 gestionnaires de haut niveau, professionnels et entrepreneur ont aussi offert des heures de bénévolat.