Dieselgate: Fiat-Chrysler aurait truqué 104 000 véhicules

12-01-2017 | 11h07

Le titre de Fiat-Chrysler Automobiles perdait plus de 15 % jeudi à la Bourse de Milan à la suite de la publication d'informations de presse sur des accusations de la présence de logiciels tricheurs sur quelque 104 000 véhicules diesel aux États-Unis.

Plusieurs fois suspendu, le titre est descendu jusqu'à -16 %, et perdait encore 15,66 % à 8,83 euros peu avant 16 h, heure d'Italie.

Selon plusieurs médias, l'agence environnementale américaine (EPA) s'apprête à accuser Fiat-Chrysler d'avoir utilisé sur environ 104 000 véhicules un logiciel destiné à cacher qu'ils dépassaient les seuils d'émissions de gaz nocifs.

Mercredi, Volskwagen a admis sa culpabilité dans un scandale similaire, mais aux proportions plus larges (11 millions de véhicules dans le monde, dont 600 000 aux États-Unis), qui devrait lui coûter plus de 21 milliards $ US sur les seuls États-Unis.