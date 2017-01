Les cartes-cadeaux dopent le magasinage en janvier

11-01-2017 | 14h19

Avec toutes les cartes-cadeaux données par les Canadiens à Noël, le magasinage du temps des Fêtes tant à s'étirer sur une plus longue période, tard en janvier, dopé également par les retours de marchandises.

Selon un sondage réalisé en ligne les 25 et 26 novembre 2016 par Forum Angus Reid pour le compte de FedEx Express Canada, les consommateurs canadiens sont friands des cartes-cadeaux, 66 % des répondants ayant indiqué qu'ils entendaient offrir un tel présent à leurs proches pour Noël.

Parmi ceux-ci, 76 % ont évoqué qu'un tel cadeau permet à son destinataire de choisir quelque chose dont il a réellement besoin ou qu'il souhaite s'offrir.

Plus du tiers des gens ont indiqué qu'advenant le cas où ils reçoivent eux aussi des cartes-cadeaux, ils entendaient les échanger au cours du premier mois de la nouvelle année, soit pendant la période qu'on appelle le «recommerce», laquelle fait suite au magasinage des Fêtes.

Les personnes interrogées ont indiqué dans une proportion de 39 % qu'ils trouvaient commode de pouvoir réclamer les cartes-cadeaux à la fois en magasin et en ligne. Pour 46 % des répondants, utiliser la toile pour échanger ses cartes-cadeaux permet d'avoir accès à des promotions, à des produits exclusifs ou encore à une plus grande variété d'articles.

Pour 55 % des répondants, l'utilisation de ces cartes-cadeaux allait patienter jusqu'à un réel besoin.

Près de trois consommateurs sur cinq (58 %) voulaient éviter les files d'attente aux caisses en échangeant leurs cartes-cadeaux en ligne, 54 % des répondants choisissant la livraison à domicile.

Et du côté des échanges et des retours, le sondage permet de mettre en lumière que 25 % des personnes interrogées anticipaient de retourner certains cadeaux ou de les échanger. Pour plus de la moitié des gens (54 %), le retour des achats en ligne n'est pas un processus compliqué.

«Le commerce électronique est la nouvelle normalité au Canada. Nous constatons chaque année un accroissement des ventes en ligne au sein du réseau FedEx, particulièrement pendant la période des Fêtes», a dit Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada.