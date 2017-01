L'Oréal acquiert trois produits de Valeant

10-01-2017 | 15h30

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a conclu une entente avec l'entreprise québécoise Valeant Pharmaceuticals International pour acquérir trois de ses produits de soins de la peau dans le cadre d'une transaction en argent de 1,3 milliard $ US, a annoncé Valeant mardi.

L'Oréal met ainsi la main sur les marques CeraVe, AcneFree et AMBI, trois produits qui génèrent des revenus annuels de 168 millions $. CeraVe, un produit développé avec des dermatologues, a enregistré une croissance de plus de 20 % ces deux dernières années aux États-Unis.

«Nous sommes heureux d'annoncer les progrès que nous faisons dans la refonte de notre portefeuille de produits et la valeur créée pour nos actionnaires», a dit le PDG de Valeant, Joseph C. Papa, dans un communiqué.

«Le succès de ces produits et la transaction d'aujourd'hui témoignent que les équipes de Valeant ont développé de façon impressionnante ces marques au cours des dernières années. Nous pensons que ces produits bénéficieront encore plus des ressources et des capacités d'une société de beauté mondiale comme L'Oréal, qui est bien équipée pour bâtir sur le succès de ces marques et les développer dans de nouveaux marchés mondiaux», a-t-il indiqué.

«Nos autres produits de consommation sont bien positionnés pour continuer à progresser dans le portefeuille de Valeant», a ajouté M. Papa.

Remboursement de la dette

Valeant a indiqué mardi que les 1,3 milliard $ US reçus de la part de L'Oréal serviront à rembourser sa dette.

La firme Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a conseillé la direction de Valeant dans le cadre de cette transaction, qui devrait être conclue ce printemps, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.