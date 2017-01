Honda investit 492 millions $ en Ontario

09-01-2017 | 18h02

NEW TECUMSETH, Ontario - Honda Canada a annoncé lundi un investissement de 492 millions $ au cours des trois prochaines années dans la modernisation de ses usines d'assemblage d'Alliston, un secteur de la municipalité de New Tecumseth, en Ontario.

La division canadienne du constructeur automobile japonais a souligné que cet investissement permettra en outre «de réduire considérablement son empreinte carbone de production».

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario fourniront chacun des subventions conditionnelles pouvant atteindre 41,8 millions $, soit 17 % de l'investissement de Honda Canada.

«Nous remercions les gouvernements fédéral et de l'Ontario d'avoir créé un environnement qui nous permet de moderniser davantage nos installations d'assemblage et d'effectuer des améliorations novatrices, y compris la construction d'un atelier de peinture de pointe qui réduira les émissions de gaz à effet de serre de notre processus de peinture de 44 %, minimisant davantage notre empreinte carbone d'assemblage au Canada», a déclaré Jerry Chenkin, président et chef de la direction de Honda Canada Inc.

«Ces améliorations permettront à HCM (Honda of Canada Mfg.) de conserver des milliers d'emplois de haute qualité offrant une rémunération concurrentielle à Alliston et partout au Canada», a ajouté M. Chenkin.

Honda a deux usines d'assemblage à Alliston, une ancienne municipalité qui fait maintenant partie de New Tecumseth à environ 100 km au nord-ouest de Toronto. Honda Canada a une capacité d'assemblage de 400 000 véhicules Civic et CR-V par an pour les marchés du Canada et de l'Amérique du Nord, ainsi que l'exportation. L'entreprise a également une usine de fabrication de moteurs à Alliston.