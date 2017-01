MK2 s'implante au Canada et veut ouvrir des salles à Montréal en 2018

09-01-2017 | 12h59

Le groupe français de cinéma indépendant MK2 a annoncé lundi son implantation au Canada où il souhaite produire et programmer des films, ouvrir des salles à Montréal, en plus de se spécialiser dans la réalité virtuelle.

La société parisienne de production et de distribution s'est associée à un homme d'affaires québécois, Charles Tremblay, pour créer MK2|Mile End, du nom du quartier épicentre de la création culturelle montréalaise.

«Ce partenariat, dans lequel MK2 occupe une position actionnariale minoritaire, prévoit une collaboration renforcée entre les équipes en France et au Québec, mais surtout l'arrivée de la marque MK2|Mile End au Canada», a déclaré dans un communiqué le président du directoire de MK2, Nathanaël Karmitz.

Concrètement, la filiale montréalaise du groupe français détient les droits exclusifs au Québec des films produits par MK2.

En plus de son activité de distribution, elle mènera «à court et à moyen termes des activités de production, de programmation de salles, de réalité virtuelle et de création d'événements autour du cinéma», précise le texte.

Nouveau cinéma en 2018 à Montréal

MK2 a notamment déjà coproduit des films du réalisateur québécois Xavier Dolan et la participation financière de sa filiale québécoise à la production de films français est envisagée.

«Il y a des projets pour ouvrir des salles, autant au Québec qu'au Canada», a souligné à l'AFP Charles Tremblay, président de MK2|Mile End, notant que «des négociations avancées» sont en cours pour «un lieu précis à Montréal» où pourrait ouvrir un cinéma «à l'horizon fin 2018».

«On souhaiterait aussi reprendre la programmation de petites salles, situées en région montréalaise, qui ne sont pas occupées à temps plein», ceci de manière ponctuelle ou permanente, a relevé M. Tremblay, qui avait fondé en 2006 une autre société de distribution de films, Métropole.

Société de production et de distribution, MK2 exploite 10 complexes cinématographiques à Paris. En 2014, le groupe français s'était implanté en Espagne en reprenant neuf complexes pour un total de 120 salles.