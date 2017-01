Il y a 25 ans fermait l'usine PFCP de Trois-Rivières

Louis Cloutier 04-01-2017 | 14h50

Il y aura 25 ans, le 9 janvier, Trois-Rivières et la Mauricie étaient assommés par l'annonce de la fermeture de l'usine de papier de Produits forestiers Canadien Pacifique.

Près de 1200 travailleurs avaient été touchés. La compagnie avait indiqué que «la décision de fermer était définitive et que l'usine ne pouvait plus être viable».

D'ex-travailleurs gardent encore un souvenir très précis de cette journée noire. La nouvelle était tombée en milieu d'après-midi. Les employés du quart de jour l'avaient apprise à la sortie de l'usine et ceux du quart de soir en y arrivant ou par la radio.

«Je m'en venais en auto. Je rentrais à 4 heures. J'ai failli rentrer dans le banc de neige», se souvient très bien Maurice Leblanc.

La nouvelle avait semé la consternation et l'incrédulité. Dans l'usine, tous s'attendaient au contraire à l'annonce d'un investissement pour une nouvelle machine. Au pire, les travailleurs espéraient que ferment «quatre machines, mais non, ils fermaient l'usine au complet», a exprimé Claude Morand.

Grâce à l'intervention du Fonds de solidarité FTQ, l'usine, avec trois fois moins d'employés, avait pu continuer à produire pendant six ans avant que les armes ne soient définitivement déposées.

Les plus chanceux du groupe avaient pu partir à la retraite. Ce fut le cas de Nelson Poirier. «J'avais 50 ans. Ça fait 25 ans que je suis à ma retraite et qu'ils me paient et ils vont encore me payer pendant 25 ans», a-t-il témoigné.