Équipe Trump: Rex Tillerson coupe tout lien avec ExxonMobil

04-01-2017 | 13h53

Le secrétaire d'État américain désigné Rex Tillerson s'est engagé, s'il est confirmé à son poste, à couper les ponts avec le géant pétrolier américain ExxonMobil, dont il était jusqu'à peu le patron, selon un communiqué de l'entreprise.

«Le conseil d'administration d'ExxonMobil a conclu un accord avec Rex W. Tillerson, son ancien PDG, prévoyant qu'il rompe tout lien avec l'entreprise afin de répondre aux exigences visant à éviter les conflits d'intérêts avant sa nomination au poste de secrétaire d'État», écrit le groupe dans un document diffusé tard mardi soir.

Nommé en décembre par Donald Trump pour diriger la diplomatie américaine, Rex Tillerson a fait toute sa carrière au sein de ce géant pétrolier avant de prendre sa retraite, le 31 décembre, à l'âge de 64 ans. Il était depuis 2006 PDG de la multinationale, présente dans une cinquantaine de pays, dont la Russie.

Plusieurs conditions

Si sa nomination en tant que secrétaire d'État est entérinée, «la valeur des plus de deux millions d'actions qu'il devait recevoir au cours des dix prochaines années sera transférée dans un fonds géré par des tiers», détaille l'entreprise.

L'ancien patron d'ExxonMobil s'engage également à ne pas travailler dans l'industrie du pétrole et du gaz au cours des 10 années de fonctionnement de ce fonds. Si cette règle était enfreinte, l'argent du fonds serait versé à des associations caritatives.

Il est aussi prévu que Rex Tillerson renonce à plus de 4,1 millions $ US de primes en espèces qu'il devait recevoir au cours des trois prochaines années ainsi qu'aux avantages dont il devait bénéficier comme ses droits à l'assurance-maladie ou «des soutiens administratifs, financiers et fiscaux».

L'accord passé entre ExxonMobil et Rex Tillerson implique que l'entreprise versera au total environ 7 millions $ US de moins que prévu initialement à son ancien PDG.

Le secrétaire d'État désigné s'est par ailleurs engagé auprès de l'administration à vendre les plus de 600 000 actions d'ExxonMobil qu'il détient actuellement.