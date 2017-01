Donald Trump menace de taxer General Motors

Donald Trump a menacé mardi d'imposer «une lourde taxe frontalière» au constructeur automobile américain General Motors s'il ne fabriquait pas aux États-Unis les voitures qu'il y vend.

«General Motors livre des voitures Chevy Cruze, fabriquées au Mexique, à ses concessionnaires aux États-Unis sans payer de taxe. Fabriquez aux États-Unis ou payez une lourde taxe frontalière», a partagé sur Twitter le président élu, qui prendra ses fonctions le 20 janvier.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!