Gros lot de 60 millions $ du Lotto Max vendredi soir

30-12-2016 | 16h02

MONTRÉAL - L'année 2016 pourrait se terminer sur une note des plus festives pour le ou les détenteurs du billet gagnant du Lotto Max qui courent la chance de remporter le gros lot de 60 millions $.

En plus de ce pactole, une trentaine de Maxmillions pourraient se retrouver entre des mains chanceuses.

Vendredi dernier, aucun billet vendu n'a remporté le gros lot - qui a atteint son seuil maximal de 60 millions $ - et un seul Maxmillions a été gagné. Le billet gagnant du lot de 1 million $ a été acheté au Québec.

Année faste pour les Québécois

«L'année 2016 a été une année exceptionnelle en termes de gros lot: Loto-Québec a donné 102 lots de 1 million et plus, souligne Patrice Lavoie, porte-parole de la société d'État. Le record de l'année dernière était de 77 gros lots de 1 million $ et plus, donc nous avons plus de 25 lots de plus qui ont été versés cette année. Les Québécois ont été très chanceux et nous en sommes très heureux.»

Loto-Québec a souligné que «depuis le lancement de cette loterie, 14 gros lots ont été remportés au Québec, dont un qui s'élève à 55 000 000 $, au tirage du 17 juillet 2015.

«Il s'agit du plus important gros lot jamais gagné au Québec. De plus, trois gros lots de 50 000 000 $ ont été remportés aux tirages du 6 mai 2016, du 31 mai 2013 et du 6 juillet 2012. Les 14 cagnottes ont totalisé plus de 445 millions $.»

Au Québec, toujours, 80 Maxmillions ont été remportés depuis le lancement de Lotto Max, une loterie pancanadienne.

Investissements, voyages, plaisirs et même des dons à des œuvres caritatives: les Montréalais interrogés par TVA Nouvelles ne manquent décidément pas d'idées quand on leur demande comment ils dépenseraient cette somme d'argent s'ils remportaient le gros lot la veille du jour de l'An.