Les bourses ont bien performé en 2016

Martine Turenne 28-12-2016 | 22h00

Les bourses canadiennes ont fait mieux que prévu, en 2016. L'indice Québec 30, composé de 30 entreprises québécoises, a gagné 11,60 % durant l'année 2016, ce qui est toutefois sous la moyenne canadienne de 15,6 %.



C'est l'indice Colombie-Britannique qui est le grand gagnant cette année (32,05 %), suivi de l'albertain (26,85 %). L'indice TSX, reflétant la performance de la Bourse de Toronto, est en hausse de 14,76 %.

Ces résultats ont été calculés à partir du cours des indices à la clôture des marchés, le 23 décembre.

Les indices Prairie (1,46 %) et Atlantique (6,97 %), ont enregistré les hausses les plus modestes.

Saputo

Au Québec, Saputo a très bien fait, avec une hausse de 37 % au cours des onze premiers mois de l'année, de même qu'Industrielle Alliance (29 %), la Banque Nationale (25 %), et l'ensemble des institutions bancaires, note Frédéric Farrugia, analyste financier au Centre d'analyse et de suivi de l'indice Québec.

À l'exception de l'indice TSX, les autres indices sont produits par cette organisation, née d'un partenariat entre le Département de finances de l'Université de Sherbrooke et l'Institut de recherche en économie contemporaine.

Trois d'entre elles, la Banque Royale, BCE, et la Banque Nationale, sont dans le top 5 des plus valorisés, avec le Canadien National et Couche-Tard.

À l'inverse, Valeant a plombé l'indice québécois, avec une baisse de 85 % durant les 11 premiers mois, de même que Prometic Sciences de la Vie (-28 %). L'Indice Québec regroupe les titres qui ont leur siège social au Québec.

En Ontario, l'indice est dominé par les institutions bancaires et financières qui ont aussi bien performé: TD, CIBC, Manuvie, Fairfax et Sun Life.

Un coup de pouce

Deux minières de la Colombie-Britannique ont stimulé les chiffres dans cette province.

«Elles ont commencé l'année très basse, et beaucoup augmenté par la suite», dit Frédéric Faruggia. On retrouve aussi Goldcorp et Telus dans l'indice Colombie-Britannique, et des géants de l'énergie et des ressources comme Suncor Énergie, Canadian Natural Ressources, Enbridge ou TransCanada dans le top de l'indice Alberta.

Cette «hausse importante» des bourses canadiennes, mais aussi américaines, en 2016, survient alors qu'il y avait eu stagnation en 2015, note Charles E. Martin, vice-président, gestionnaire de portefeuille, gestion de patrimoine chez TD.

Valeurs Mobilières TD prévoient que le bénéfice d'exploitation des indices composés S&P 500 et TSX augmenteront respectivement de 18 % et 13 % de 2016 à 2017. «Nous nous attendons à ce que les actions nord-américaines fournissent un taux de rendement plus élevé que les obligations gouvernementales, en 2017 et au-delà», dit M. Martin.

«Les économies nord-américaines sont en croissance depuis le 30 juin 2009, poursuit-il. Ça fait sept ans et demi. Ce cycle de croissance long et lent semble avoir dépassé la moitié de son parcours et pourrait bientôt approcher de sa fin. Si ça dure aussi longtemps que je crois, ce sera le plus long cycle de croissance. Et puisque ce cycle a connu une croissance lente, sans aucune bulle spéculative, sauf peut-être dans l'immobilier, la prochaine récession sera beaucoup plus douce que la précédente. Il n'y a pas beaucoup de place pour tomber.»

Cela dit, une récession est inévitable. «L'économie est cyclique: il y a croissance, puis récession, puis croissance», dit M. Martin.