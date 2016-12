Entente prolongée entre CGI et iA Groupe financier

22-12-2016 | 13h11

Le partenariat entre CGI et iA Groupe financier, le groupe qui chapeaute l'Industrielle Alliance, est prolongé d'une décennie pour une valeur d'environ 150 millions $.

CGI, une firme montréalaise spécialisée dans les services de technologies de l'information (TI) et de gestion des processus d'affaires, a indiqué jeudi que la collaboration avec iA Groupe financier, dont le siège social est à Québec, prendra de l'«expansion» en vertu de cette entente en vigueur jusqu'en 2026.

Les deux entreprises travaillent ensemble depuis 20 ans, CGI ayant développé une expertise en matière d'assurance à titre de fournisseur de services en TI pour sept des 10 plus importants assureurs mondiaux.

«La prolongation et l'élargissement de ce partenariat à long terme nous permettront d'allouer davantage de ressources à la réalisation de nos projets et d'accélérer notre transformation numérique, ce qui demeure une priorité pour la croissance de notre entreprise», a dit Guy Daneau, vice-président principal, Services informatiques, iA Groupe financier, par communiqué.

«[iA Groupe financier] bénéficiera de notre réseau mondial d'experts et de notre bilan reconnu de projets réalisés dans les délais et budgets impartis, partout dans le monde», a pour sa part indiqué Chantal Buteau, vice-présidente principale et responsable de l'unité d'affaires de la ville de Québec chez CGI.