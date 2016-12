Alexandre Taillefer achète le magazine L'Actualité

22-12-2016 | 10h52

L'homme d'affaires Alexandre Taillefer a annoncé jeudi que son entreprise Mishmash Média se porte acquéreur du magazine L'actualité que Rogers Media cherchait à vendre.

La rumeur sur les intentions d'Alexandre Taillefer d'acquérir le magazine d'affaires publiques courait depuis plusieurs semaines, et il n'avait pas nié qu'il souhaitait ajouter cette publication au groupe médiatique qu'il est en train de créer.

Nous sommes fiers d'annoncer l'acquisition de l'Actualité. Plus de détails à venir... @Lactualite — Alexandre Taillefer (@ataillefer) 22 décembre 2016

Alexandre Taillefer possède aussi le mensuel Voir (Communications Voir) et Média Boutique, une plateforme technologique de monétisation des contrats échanges d'entreprises médiatiques créée avec Guy Laliberté. Ces deux entités font partie du fonds d'investissement XPND Capital, dont M. Taillefer est l'associé principal.

L'actualité, qui existe depuis 40 ans, appartenait à Rogers Média depuis 1994.

Selon Mishmash Média, le magazine continuera d'être publié en version imprimée, en plus d'«exploiter le potentiel des plateformes numériques», a-t-on indiqué.

L'équipe de L'actualité restera en place pour le moment.

«Nous saluons l'arrivée aujourd'hui de Mishmash Média comme nouveau propriétaire et nous sommes convaincus que cette entreprise saura préserver l'importance du magazine pour le public de langue française, tout en lui insufflant une nouvelle énergie pour faire face aux défis d'aujourd'hui », a indiqué Carole Beaulieu, rédactrice en chef de L'actualité depuis 18 ans. Cette dernière sera conseillère stratégique de Mishmash Média.

Deux équipes indépendantes

Mishmash Média entend miser à court terme sur «une mise en commun de certaines fonctions des publications» Voir et L'actualité, mais les deux titres seront pilotés par «une direction éditoriale et des équipes de rédaction autonomes», a-t-on souligné.

«Dans un contexte de concentration des médias et un monde où certains réseaux sociaux représentent la principale source d'information pour une part importante de la population, L'actualité demeure un des joyaux des médias québécois et permet d'assurer ainsi une diversité de voix dans le paysage médiatique du Québec», a dit Alexandre Taillefer par communiqué.

Il veut également développer de nouveaux modèles d'affaires et prolonger la marque L'actualité en créant des alliances stratégiques.

«L'actualité est une publication véritablement ancrée dans les médias québécois et Rogers Media est heureux qu'elle puisse continuer de servir ses lecteurs grâce à des propriétaires solides et locaux», a indiqué Steve Maich, vice-président principal, contenu numérique et édition de Rogers Media.

Au début décembre, Rogers Media avait vendu des publications spécialisées à TC Média. Le conglomérat avait auparavant fermé son magazine Loulou et réduit de moitié le nombre de parutions de sa publication Châtelaine.

Mishmash Média est membre du collectif Mishmash, lequel regroupe trois autres entreprises des secteurs de la culture, des médias et du divertissement, à savoir La Tribu, Groupe Piknic Électronik et Productions Opéra Concept MP (producteur d'Another Brick in the Wall - L'opéra).