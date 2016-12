Forte baisse des exportations québécoises en octobre

21-12-2016 | 13h24

Les exportations québécoises ont diminué de 4,6 % en octobre, contre 0,3 % au Canada.

En cumulant les 10 premiers mois de 2016, le niveau d'exportation a chuté de 2,6 % dans la province par rapport à la même période l'an dernier, tandis qu'il est en hausse de 1 % au Canada, selon ce qu'a rapporté mercredi l'Institut de la statistique du Québec dans son rapport sur le commerce international de marchandises.

Ce sont les exportations vers l'Europe qui ont le plus diminué (27,7 %), notamment les aéronefs, les moteurs d'aéronefs, les minerais et les concentrés de fer.

Les exportations vers l'Asie sont en augmentation (13,5 %). Elles représentaient 9,3 % des exportations québécoises en octobre.

Du côté des États-Unis, les exportations sont stables, avec une baisse de 0,6 %. Elles représentent 73,2 % des exportations du Québec en octobre.

Les hausses les plus fortes vers les États-Unis proviennent de l'aluminium et de ses alliages, du matériel de transport et des produits pharmaceutiques et médicinaux.

Les importations du Québec fléchissent aussi

Les importations de marchandises ont aussi diminué au Québec (5,3 %) en octobre, ainsi qu'au Canada (6,1 %).

Leur volume cumulatif pour les 10 premiers mois de 2016 est inférieur de 3,4 % à celui enregistré pour la même période en 2015 (contre une baisse de 0,4 % au Canada).

Les principales augmentations d'importations proviennent des camions légers, des fourgonnettes et des VUS. Rappelons que pour la première fois, en 2015, les achats de ces types de véhicules ont dépassé les ventes de voitures au Québec.