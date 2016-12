L'UPA dénonce les propos «méprisants» du ministre Pierre Paradis

20-12-2016 | 13h46

La guerre des chiffres se poursuit entre l'Union des producteurs agricoles (UPA) et le ministère de l'Agriculture sur l'impact réel des changements annoncés au Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).

Selon l'UPA, qui mène une bataille contre ces modifications, celles-ci représenteront une hausse de taxes de 30 à 40 % pour plus de quatre entreprises agricoles sur cinq.



Québec estime plutôt que les agriculteurs qui verront leur compte de taxes hausser de plus de 30 % représentent seulement 1 % de la clientèle (300 producteurs) pour une perte moyenne de 113 $.

De son côté, l'Union paysanne calcule que les plus petits producteurs, soit le tiers des fermes au Québec, verront leur compte de taxes augmenter légèrement, tandis que les fermes céréalières et maraîchères, ayant beaucoup de superficies agricoles et peu de bâtiments, verront leur compte de taxes grimper «de façon notable».

Une classe d'agriculteurs sera favorisée par la réforme, soit celle ayant une forte proportion en bâtiment et moins de terre.

Des chiffres erronés

En quelques jours, l'UPA dit avoir recensé plus de 300 exemples d'entreprises «heurtées de plein fouet»: un auditeur externe neutre aurait confirmé une hausse moyenne de 47 % de la facture assumée par ces entreprises (1123 $ de plus en moyenne) si le gouvernement du Québec va de l'avant avec les changements.

«Les propos particulièrement méprisants du ministre de l'Agriculture Pierre Paradis, selon qui les modifications n'affecteront qu'une poignée de "multimillionnaires", sont donc faux et inappropriés», a dit mardi le président général de l'UPA, Marcel Groleau.

Les chiffres du ministre sont erronés selon lui. «Le gouvernement du Québec maintient la ligne dure sans assises légales. Nous faisons la démonstration sans équivoque qu'il sous-estime l'impact des changements ainsi que le nombre d'entreprises agricoles touchées.»

D'après l'UPA, des milliers d'entreprises, de toutes tailles, dans toutes les régions du Québec et dans tous les secteurs de production, seront durement touchées par les changements, qui entreront en vigueur en 2017.

Les plus affectées seront les entreprises en région périurbaine, où la valeur des terres est plus élevée, selon l'UPA.

«Le plus inacceptable de cette réforme, c'est qu'elle crée une iniquité sans précédent entre les producteurs. D'un côté, une minorité d'adhérents enregistreront des diminutions du coût de leurs taxes foncières, alors que d'autres subiront des hausses allant jusqu'à 100 %. C'est ce qu'on appelle une réforme bâclée», a dit Marcel Groleau.

L'UPA et la Fédération québécoise des municipalités demandent au gouvernement de reporter d'un an tout changement au PCTFA.

L'Union paysage en désaccord avec l'UPA

«Avec la sortie de l'UPA on tourne en rond. Faire analyser uniquement les chiffres des fermes subissant une hausse est facile. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle donne un portrait plus large, chose qu'elle semble incapable de faire encore aujourd'hui», a répliqué pour sa part Benoit Girouard, président de l'Union paysanne.

M. Girouard ne conteste pas le fait que certains agriculteurs devront avaler une hausse de leurs comptes de taxes.

«Est-ce que l'UPA est prête à dire que les agriculteurs québécois sont les plus soutenus en Amérique du Nord? Reconnaît-elle que des agriculteurs recevront un plus gros remboursement? Non, elle ne cherche que le conflit», a ajouté encore M. Girouard.