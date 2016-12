Les Montréalais plus pauvres, mais plus égalitaires

Martine Turenne 20-12-2016 | 06h08

MONTRÉAL - Montréal arrive en tête du classement quant à la qualité de vie de ses citoyens parmi 15 villes nord-américaines comparables. La métropole québécoise est toutefois dernière pour ce qui est de sa vitalité économique et ne fait guère meilleure figure pour sa main-d'oeuvre.

C'est ce qui ressort de la deuxième édition du Tableau de bord de la région métropolitaine de Montréal publié par l'Institut du Québec (IdQ), en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et Montréal International (MI).

Ce tableau de bord compare Montréal en fonction de 29 indicateurs socioéconomiques regroupés en cinq catégories: vitalité économique, capital humain, innovation, qualité de vie et attractivité.

Montréal arrive première du classement pour ce qui est de la distribution de la richesse, avec le plus faible taux de criminalité et une population qui utilise davantage des moyens de transport alternatifs.

«C'est quand même exceptionnel, dit Michel Leblanc, président de la CCMM, et c'est un atout pour attirer des étudiants étrangers ou des immigrants.»

Les intégrer au marché du travail reste tout de même un défi, et cela explique, avec le décrochage scolaire et le faible taux de diplomation universitaire, l'avant-dernier rang qu'occupe Montréal pour ce qui est du capital humain. «C'est la raison pour laquelle Montréal International déploie un vaste projet de rétention des étudiants internationaux, qui constituent un bassin de candidats stratégiques à l'immigration permanente», dit Hubert Bolduc, président-directeur général de MI.

Par ailleurs, un rattrapage est amorcé chez les jeunes de 25 à 34 ans, note Michel Leblanc, en ce qui a trait à la diplomation universitaire.

Croissance au ralenti

Montréal arrive bonne dernière du classement pour sa vitalité économique. Le PIB par habitant, la productivité et le revenu personnel disponible demeurent faibles, tant en termes de niveau que de croissance. Le rattrapage économique semble ardu, dit Michel Leblanc. Les autres villes ont mieux performé.

«Ce qui est décevant cette année, ce n'est pas tant que Montréal a stagné, c'est qu'elle n'a pas connu la croissance qui lui permettrait de rattraper les autres villes.»

Les indicateurs des derniers mois ont cependant montré des signes encourageants, poursuit Michel Leblanc, avec une forte création d'emplois et des investissements. «Ça nous permet d'être optimistes pour 2017. On pourrait espérer un rattrapage l'an prochain. »

La métropole, qui se targue souvent d'être innovante, se classe légèrement sous la moyenne avec une 10e place en cette matière. C'est tout de même un rang de plus que l'an dernier.

«Montréal possède une capacité d'innover, mais elle a de la difficulté à traduire ce potentiel en innovations, note Michel Leblanc. Il y a moins de brevets par habitant qu'ailleurs.» La métropole se hisse tout de même devant des villes «vedettes» en innovation comme Charlotte, Vancouver et Philadelphie.

Fiscalité attrayante... mais attention à Trump

Montréal reste relativement attrayante pour les entreprises qui souhaiteraient s'y installer (7e rang), notamment grâce à la fiscalité pour les entreprises, parmi les plus compétitives en Amérique du Nord. C'est une légère diminution (d'un rang), mais surtout, il y a péril en la demeure, en raison de l'élection de Donald Trump. «Il a promis de réformer la fiscalité des entreprises et de les rendre plus compétitives, dit Michel Leblanc. Il va falloir être très vigilant pour que nos entreprises demeurent dans le coup.»