6/49: un nouveau millionnaire aidera sa mère malade

Benoît Philie 20-12-2016 | 01h40

MONTRÉAL - Le Montréalais qui a remporté 4,9 millions $ à la Lotto 6/49 samedi souhaite d'abord et avant tout utiliser ce «cadeau de la vie» pour payer des soins de santé privés à sa mère gravement malade.

«Si je peux utiliser cet argent-là pour l'aider le plus possible, c'est certain que je vais le faire. Je vais lui offrir tous les soins dont elle a besoin, peu importe le coût. Pour moi, c'est un très beau cadeau de Noël», a raconté Pierre Ranger au Journal de Montréal juste après avoir reçu son chèque de 4 907 399 $ au siège social de Loto-Québec, lundi.

L'homme de 55 ans a eu la surprise de sa vie ce week-end lorsqu'il a réalisé que tous les chiffres de sa mise-éclair correspondaient aux résultats du tirage de 9,8 millions de samedi dernier. Il partage la somme avec un autre gagnant en Colombie-Britannique.

M. Ranger achète des billets de Lotto 6/49 toutes les semaines depuis qu'il a 20 ans, une vieille habitude qui aura fini par lui sourire.

«Je me suis rendu au dépanneur pour faire valider le ticket. J'ai vu des chiffres apparaître sur l'écran. Y'a une partie de moi qui n'y croyait pas. J'ai demandé au caissier de me confirmer si c'était vrai. Et il m'a dit: oui, oui, t'as gagné!» raconte-t-il, le sourire aux lèvres.

Retraite et voyage

Adjoint juridique et critique de cinéma depuis 35 ans, le nouveau millionnaire songe à arrêter de travailler pour de bon. Il compte aussi voyager, en Europe probablement, gâter ses proches, s'acheter une maison, mais il est encore trop tôt pour décider, dit-il.

«Je veux prendre le temps de laisser retomber la poussière et de réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Je ne veux partir sur une galère avec ça. Je veux prendre le temps de faire les choses correctement», dit-il, la voix calme et posée.

Pierre Ranger avait acheté son billet au Dépanneur K sur le boulevard De Maisonneuve. Le commerce recevra pour sa part 1 % de la somme gagnée, soit 49 073 $.

Il s'agit du troisième billet gagnant du Lotto 6/49 au Québec depuis le début du mois de décembre.

En tout, plus de 22 millions $ en gros lots ont été remportés par des Québécois.