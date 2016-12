Taxes foncières agricoles: l'UPA ne dirait pas tout

19-12-2016 | 16h37

Alors que l'Union des producteurs agricoles s'inscrit en faux contre les changements apportés par Québec au Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA), l'Union paysanne, l'autre organisation agricole du Québec, dénonce «l'attitude pyromane de l'UPA» et souhaite que l'heure juste soit donnée.

Les modifications au PCTFA ont été annoncées au printemps dernier et les effets se feront sentir l'an prochain, avec l'arrivée de nouveaux comptes de taxes, dont certains seront plus importants que par les années passées.

Les plus petites fermes, dont le revenu est de moins de 25 000 $, soit le tiers des fermes québécoises, subiront une légère augmentation, sauf si elles possèdent des bâtiments et peu de surface agricole, dans ce cas, elles obtiendront une diminution.

Les producteurs de grandes cultures et les grands maraîchers paieront la note la plus salée alors que ceux qui ont surtout des bâtiments, et peu de terres, seront favorisés.

«Nous tenons à donner aux producteurs agricoles une information plus horizontale de la question que celle fournie par l'UPA. Le tableau est loin d'être celui dépeint par le syndicat qui oublie au passage de dire que les agriculteurs du Québec sont les plus soutenus en Amérique du Nord», écrit l'Union paysanne dans un communiqué.

Le président de l'Union paysanne, Benoit Girouard, estime que l'UPA ne peut pas parler au nom de l'ensemble des producteurs agricoles. Il salue également la décision du ministre Pierre Paradis de nommer un expert indépendant pour analyser les chiffres actuellement au cœur du conflit.

«L'Union paysanne reconnaît que nous, agriculteurs, avons été les premiers responsables de l'explosion du coût des terres. Ce régime a profité à tout le monde pendant 40 ans. Aujourd'hui, nous détruisons l'avenir de l'agriculture, l'avenir de notre relève agricole en planifiant à court terme et en considérant l'État comme une banque sans limite», soutient l'Union paysanne.

Le critique du Parti québécois en matière d'agriculture, André Villeneuve, juge pour sa part que le ministre Parais a agi sous le coup «de la panique». Il demande à ce que l'expert choisi soit issu d'une recommandation conjointe de l'UPA et du gouvernement.

Joint par l'Agence QMI, Benoit Girouard s'est montré cinglant envers le porte-parole péquiste.

«André Villeneuve perd son temps. Le ministre est en mesure de nommer quelqu'un d'indépendant, la seule chose véritablement importante est que tous les représentants des agriculteurs soient consultés», a maintenu M. Girouard.