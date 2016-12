RBC prévoit une croissance plus forte

16-12-2016 | 17h06

L'économie canadienne devrait connaître une croissance soutenue tout au long de l'année 2017 à cause de la reprise des investissements dans le secteur de l'énergie et des mesures de relance du fédéral, prévoit Services économiques RBC.

Le dernier rapport Perspectives économiques RBC, publié vendredi, table sur un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada de 1,8 % en 2017 et de 2,1 % en 2018.

Pour l'année 2016, RBC estime le taux de croissance au pays à 1,3 %.

«C'est encore aux consommateurs canadiens que la croissance économique a été redevable en 2016», a déclaré Craig Wright, premier vice-président et économiste en chef, RBC.

Chez les Canadiens, on prévoit une progression du revenu disponible en 2017, notamment à cause des modifications apportées à l'Allocation canadienne pour enfants, en vigueur depuis le 1er juillet dernier.

RBC estime que la conjoncture favorable pour les consommateurs canadiens et la vigueur du marché du logement ont contribué à la croissance de l'économie nationale.

Pour l'année en cours, les dépenses de consommation ont crû de 2,2 %, et les ventes de maisons de 4,4 %. De plus, les prix moyens des propriétés ont progressé de 9,5 %.

La banque prévoit aussi que le taux directeur ne changera pas tout au long de l'année 2017 et que c'est seulement en 2018 que la Banque du Canada procédera à une première hausse.

RBC estime par ailleurs que le huard se dépréciera légèrement à 72,5 cents US, l'année prochaine.

«La montée des prix du pétrole exercera une pression à la hausse, tandis que le resserrement de la politique monétaire américaine devrait avoir l'effet contraire», souligne-t-on.

Selon la plus grande banque canadienne, «malgré la chute des investissements dans le secteur de l'énergie et les feux de forêt en Alberta, qui ont pesé lourd sur l'économie, la hausse des dépenses de consommation et la vigueur du marché du logement ont contribué à la croissance soutenue en 2016», a mentionné M. Wright.

«Bien que l'on s'attende à ce que changent les sources de prospérité économique en 2017, le résultat sera une économie canadienne qui conservera son élan», souligne Services économiques RBC.

«En 2017, la reprise des investissements dans le secteur de l'énergie et les mesures de relance budgétaire prévues devraient donner un autre coup de pouce à l'économie.»

Ainsi, avec la reprise des marchés mondiaux de l'énergie, RBC prévoit en 2017 le redressement des économies des provinces productrices de pétrole et par ricochet une croissance plus uniforme dans l'ensemble du Canada.

À l'échelle mondiale, la banque prévoit, et ce, malgré le Brexit et l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, une croissance de l'économie mondiale de 3,1 % en 2016, de 3,4 % en 2017 et de 3,6 % en 2018.