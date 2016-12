Bas de laine des PDG américains: 253 088 $ US... par mois

16-12-2016 | 15h00

Le bas de laine de ces dirigeants de grandes sociétés est assez profond pour générer une rente mensuelle moyenne de 253 088 $ US pour le reste de leurs jours.

Leurs fonds équivalent à 44 % de celui des familles blanches de la classe ouvrière et de l'ensemble des femmes-chef de famille, de 59 % des familles afro-américaines, et de 75 % des familles latinos.

Et ce fossé pourrait s'accroître si les mesures annoncées par le président élu, Donald Trump, se réalisent, estime l'Institute for Policy Studies.

En effet, M. Trump veut abaisser le taux d'imposition des plus riches de 39,6 % à 33 %, ce qui permettrait aux dirigeants des entreprises qui figurent dans le Fortune 500 de sauver quelque $196 millions$ US annuellement.

Le PDG qui aura la retraite la plus «dorée» est Glenn W. Renwick, du groupe de compagnies d'assurances Progressive, avec 194 millions $ US accumulés dans son fonds, suivi de Paul Saville, de NVR, avec 175 millions $ US.

Plus modestes, les fonds de retraite des dirigeants de la General Electric et de Prudential Financial, qui ferment le top 10, «ne valent que» 92 millions $ US et 85 millions$ US respectivement.